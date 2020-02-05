2020-02-05T12:07:52+03:00
Происшествия

Хабаровчанка лишилась новенькой иномарки в результате ночного пожара

Машина выгорела дотла - ущерб хозяйка оценила больше чем в полмиллиона рублей
Евгения МОЛОТОВА
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Иномарка выгорела полностью. Фото: соцсетиИномарка выгорела полностью. Фото: соцсети
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ЧП произошло в ночь с 4 на 5 февраля в поселке имени Горького. Принадлежащая девушке-риэлтору Toyota Prius, припаркованная на газоне у школьного забора на улице Воровского, вспыхнула, как спичка. Свой автомобиль хозяйка припарковала в неположенном месте, желая, по всей видимости, сэкономить на услугах платной парковки. Возгорание произошло около полуночи. По словам очевидцев, очаг пламени появился в передней части автомобиля, в районе моторного отсека. Огонь быстро перекинулся в салон и к прибытию пожарных машина выгорела полностью.

Расчету осталось только остудить догорающую иномарку.

- По прибытии на место вызова караул обнаружил автомобиль, охваченный пламенем. Был подан ствол "Б" на тушение, эвакуация других машин не потребовалась. Возгорание ликвидировано в течение семи минут, его площадь составила четыре квадратных метра. Собственник автомобиля на месте тушения не появился, вызвана полиция, - сообщили в пожарной части.

Пожарных вызвали жильцы дома, они заметили пламя и услышали громкие хлопки - это лопались шины автомобиля.

По некоторым данным, охранный комплекс на недавно приобретенную машину хабаровчанка поставила буквально на днях. Автомобилистка была шокирована, подозрений о том, что в гибели иномарки виновен чей-то злой умысел, она не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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