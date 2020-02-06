В хабаровске пятеро злоумышленников предстанут перед судом за организацию притона для игроманов

6 Февр. 2020 2020-02-06T02:28:04+03:00

За свою незаконную деятельность каждого из них ожидает до четырех лет заключения либо штраф от миллиона рублей

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Три женщины и двое мужчин организовали помещение для любителей азартных игр, которое оборудовали игровыми автоматами. В арендованном в Центральном районе краевой столице зале, они установили 80 одноруких бандитов. В ходе силовой операции, в которой участвовали бойцы Росгвардии подпольный игровой клуб был закрыт, аппараты изъяты и помещены на спецхранение. 7 ноября 2019 года после проведения оперативных мероприятий следователями возбуждено было дело о совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр.

Уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам, собранным сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по г. Хабаровску. Они принимали активное участие в его расследовании. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором г. Хабаровска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU