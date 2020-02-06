2020-02-06T01:01:03+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 6 февраля 2020 года: в Хабаровске солнечно, днем до -12 градусов, ветер умеренный

Холодный атмосферный фронт постепенно покидает регион, но его влияние еще ощутимо
Евгения МОЛОТОВА
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Холодный атмосферный фронт постепенно покидает регион, но его влияние еще ощутимоХолодный атмосферный фронт постепенно покидает регион, но его влияние еще ощутимоФото: Евгения МОЛОТОВА
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В Биробиджане морозно. Солнечно, без осадков. Ветер западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 6 метров. Температура ночью -24. Днем -10. По ощущениям до -13.

В Хабаровске облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью -22. Днем -12. По ощущениям днем до -18. Уровень Амура 80 сантиметров. Толщина льда у города 80 сантиметров.

В Бикине солнечно, без осадков. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Ночью до -26. Днем до -9, по ощущениям до -13.

В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду, порывы до 8 метров. Ночью -24. Днем -12.

В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Ветер южный, 2 метра в секунду. Ночью -33. Днем -19. Уровень Амура у Города Юности 5 сантиметров. Толщина льда у города 80 сантиметров.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 1 метр в секунду. Ночью до -40. Днем -23. По ощущениям до -28.

В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер западный, 2 метра в секунду. Ночью -37. Днем -25. По ощущениям до -37. Уровень Амура в устье реки 57 сантиметров. Толщина льда около 80 сантиметров.

В Охотске облачно с прояснениями. Ветер северный, 5 метров в секунду, порывы до 9 метров. Ночью -23. Днем -18. Температура воды в Охотском море 2 градуса. Сплоченность морского льда 60%.

Минимальная температура воздуха этой ночью наблюдалась в Тугуро-Чумиканском районе в Нелькане: -37 градуса. Максимальная температура воздуха наблюдалась в Солнечном районе в Тумнине: -11 градусов

ИСТОЧНИК KP.RU

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