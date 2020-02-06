В Хабаровском крае пенсионерам компенсируют социально нужные поездки.

6 Февр. 2020 2020-02-06T03:23:50+03:00

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Компенсировать затраты могут женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Возместить затраты на поездку можно в случае, когда она была совершена по социальным нуждам. То есть выезд в другой населенный пункт на лечение или за консультацией в медучреждении, приобретение лекарственных средств и санитарно-курортное лечение можно совершить с последующим возвратом средств, затраченных на междугороднюю поездку.

Компенсацию, помимо пенсионеров, также могут получить ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых действий, труженики тыла, ветераны труда и реабилитированные лица. Они могут вернуть стоимость проезда в автобусах междугороднего сообщения, пассажирских поездах дальнего следования либо скоростных судах местных маршрутов. При этом количество поездок не ограничивается. Обратиться за стопроцентной компенсацией можно в течение шести месяцев со дня поездки.

- Единственное ограничение для получения компенсации это наличие дохода, превышающего полтора прожиточных минимума, - отметили в минсоцзащиты Хабаровского края. – Эта сумма сейчас составляет 17433 рубля.

В 2019 году компенсацию за проезд в крае получили 3943 человека. На 2020 год в краевом бюджете на данную меру поддержки предусмотрено около 21 миллионов руб. Более подробно по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края — (4212) 32-64-93 (в рабочее время).

ИСТОЧНИК KP.RU