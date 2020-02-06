2020-02-06T08:42:16+03:00
Общество

В Хабаровском крае возможностями сертификата дополнительного образования воспользовались уже 45 тысяч человек

Чаще всего родители выбирают для детей программы эстетической направленности и спортивные секции
Евгения МОЛОТОВА
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Чаще всего, родители выбирают для детей программы эстетической направленности и спортивные секцииЧаще всего, родители выбирают для детей программы эстетической направленности и спортивные секцииФото: Евгения МОЛОТОВА
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Программа заработала в Хабаровском крае в прошлом году, в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование».

Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, за 2019 год возможностями получения сертификата воспользовались 40% всех детей Хабаровского края. Кружки и секции с его помощью оплатили родители более 44 тысяч детей.

Наибольшей популярностью у юных дальневосточников пользуются кружки художественно-эстетической направленности — танцевальные, вокальные, художественные студии. На втором месте спортивные кружки и секции. Замыкают тройку лидеров занятия социально-педагогической направленности.

На сегодняшний день сертификаты действуют в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Николаевском и Советско-Гаванском районах. В Аяно-Майском, Нанайском, Тугуро-Чумиканском, Охотском и Ульчском районах внедрена система учета, а в остальных муниципальных районах ведутся работы по внедрению.

Оформить сертификат можно на портале персонифицированного дополнительного образования 27.pfdo.ru. В каждом муниципальном районе работают телефоны горячих линий, по которым можно задать интересующие вопросы. Жители Хабаровска по всем вопросам также могут обращаться по телефону 30-21-38. Также о сертификате расскажут специалисты Регионального модельного центра дополнительного образования по телефону 8 (4212) 30-57-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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