Специалисты Росстандарта бесплатно проверят тонометры у жителей Хабаровского края

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:26:15+03:00

Благотворительная акция пройдет на территории Дальнего Востока уже во второй раз

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 11 февраля проведет в Хабаровском крае акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Ее цель - донести до жителей важность регулярной проверки бытовых тонометров артериального давления. В день акции приборы будут бесплатно проверены специалистами испытательных центров Росстандарта во всех федеральных округах.

- В прошлом году благотворительная акция Росстандарта впервые прошла по всей стране, и участие в ней приняли более 10 тысяч человек, - рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. - Каждый десятый проверенный метрологами тонометр показал неверные данные, а это опасно для здоровья и жизни его владельца. Особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлый раз многие посетители акции отмечали, что даже не задумывались о том, что тонометр может «врать», и как нужно действовать в такой ситуации.

В ходе проведения акции специалисты не только дадут заключение о показаниях прибора, но и подскажут, как устранить неисправности.

Акция стартовала два года назад в качестве «пилота» в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах и уже во второй раз проходит по всей стране.

Место проведения акции: г. Хабаровск, Карла Маркса, 65, оф. 219, с 8:30 до 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU