2020-02-06T08:40:36+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае отложили вакцинацию от клещевого энцефалита

В краевом минздраве уверяют — причин для беспокойства нет
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае отложили вакцинацию от клещевого энцефалитаВ Хабаровском крае отложили вакцинацию от клещевого энцефалитаФото: Елена ЧЕРНЕНКО
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Обычно вакцинацию от клещевого энцефалита принято проводить весной, до того, как клещи проснутся от зимней спячки. В этом году из-за отсутствия необходимой сыворотки она будет отложена.

- Задержка произошла из-за проблем, возникших в федеральном минфине, - объяснили ситуацию в краевом министерстве здравоохранения. - Дело в том, что с 1 января 2020 года вакцина была включена в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. По непонятной причине указание на смену статуса в информационной базе минфина не отразилось. В настоящее время нами направлено соответствующее письмо с просьбой внести изменения. Процедура эта достаточно длительная, так что вакцинация будет отложена ориентировочно на месяц.

При этом, как заверили в министерстве здравоохранения, причин для беспокойства нет — прививаться от энцефалита можно на протяжении всего года. Чтобы минимизировать риск заражения, нужно будет с наступлением весны воздержаться от посещения леса и других эпидемически опасных мест, использовать репелленты и защитные костюмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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