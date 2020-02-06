2020-02-06T08:39:34+03:00
Общество

Мэр Хабаровска воззвал к совести владельцев аптечных сетей

Градоначальник обратил внимание на завышенную стоимость медицинских масок и противовирусных препаратов в некоторых аптечных сетях
Евгения МОЛОТОВА
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Мэр Хабаровска воззвал к совести владельцев аптечных сетейМэр Хабаровска воззвал к совести владельцев аптечных сетейФото: Мария АНАНОВА
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По мнению Сергея Кравчука, рост стоимости медицинских масок и противовирусных препаратов может быть вызван информацией о распространяющейся эпидемии коронавируса.

- Нам поступают данные о том, что в некоторых городах наблюдается рост цен на медицинские маски и противовирусные препараты , - поделился мэр города в своем официальном аккаунте в соцсети. - Это связано с эпидемиологической обстановкой, ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ, а также информацией о коронавирусе. Некоторые аптечные сети решили заработать на повышенном спросе и подняли стоимость на свою продукцию в несколько раз. Я призываю владельцев хабаровских аптек не делать этого. Мы не должны наживаться на этой теме.

Сергей Кравчук дал поручение провести мониторинг стоимости масок и лекарств в аптечных магазинах краевой столицы, подключив к этому представителей общественности. Градоначальник выразил надежду на то, что вопиющих случаев завышения цен выявлено не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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