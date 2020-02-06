Мэр Хабаровска воззвал к совести владельцев аптечных сетей
По мнению Сергея Кравчука, рост стоимости медицинских масок и противовирусных препаратов может быть вызван информацией о распространяющейся эпидемии коронавируса.
- Нам поступают данные о том, что в некоторых городах наблюдается рост цен на медицинские маски и противовирусные препараты , - поделился мэр города в своем официальном аккаунте в соцсети. - Это связано с эпидемиологической обстановкой, ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ, а также информацией о коронавирусе. Некоторые аптечные сети решили заработать на повышенном спросе и подняли стоимость на свою продукцию в несколько раз. Я призываю владельцев хабаровских аптек не делать этого. Мы не должны наживаться на этой теме.
Сергей Кравчук дал поручение провести мониторинг стоимости масок и лекарств в аптечных магазинах краевой столицы, подключив к этому представителей общественности. Градоначальник выразил надежду на то, что вопиющих случаев завышения цен выявлено не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU