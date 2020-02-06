6 Февр. 2020 2020-02-06T08:36:26+03:00

Горим, помогите! Только в этом году в Хабаровском крае возникло более 200 пожаров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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По статистике зима – самое пожароопасное время года. Прошедший январь с успехом это утверждение оправдал. По данным спасателей с начала года в Хабаровском крае зарегистрировано 243 пожара. От огня погибло 12 человек, 8 получили травмы различной степени тяжести. Горят дома, бани, сауны и сараи, но больше всего частные домовладения. Статистика страшная и для того чтобы хоть немного уменьшить вероятность гибели людей сотрудники Госпожнадзора проводят профилактические рейды. Недавно они прошлись по частному сектору Красной речки.

- В особой зоне риска – частные деревянные дома, где наиболее активно эксплуатируется печное отопление, электро- и газовое оборудование. Любая неосторожность и невнимательность могут привести к пожару, а его последствия зачастую – утрата жилья, гибель людей. Поэтому мы проводим постоянную профилактическую работу, напоминаем людям об опасности такой небрежности. Кроме того, скоро со сходом снега наступит весенний пожароопасный сезон, поэтому уже сейчас надо позаботиться и убрать мусор, горючие и легковоспламеняющиеся предметы на своих участках», - отметил Сергей Яковлев замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району города Хабаровска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/759068" frameborder="0"></iframe> Рейд Госпожнадзора по Красной речке.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поданным специалистов из 243 пожаров в 2020 году, половина произошла из-за неосторожного обращения с огнем. В 63 случаях дома загорелись из-за неисправного электрооборудования, в 54 случаях из-за нарушений правил эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU