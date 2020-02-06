Пожар повышенной сложности ликвидировали в частном доме в Хабаровске

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:57:57+03:00

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Звонок с сообщением о возгорании поступил на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуация ГУ МЧС по Хабаровскому краю вечером 5 февраля. Расчеты оперативно прибыли на вызов. На улице Черемховской полыхал одноэтажный деревянный дом на двух хозяев. К моменту прибытия пожарных он уже был полностью охвачен пламенем. Кроме того, в связи с высокой плотностью застройки существовала реальная угроза того, что пламя перекинется на соседние дома.

- В районе отсутствуют пожарные гидранты и водоемы, а проезд к месту происшествия сильно затруднен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Руководитель тушения пожаров принял решение и запросил дополнительные силы. Пожар был полностью ликвидирован около 23 часов. Дом сгорел полностью. Общая площадь возгорания составила двести квадратных метров.

В ходе тушения, специалистами было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Его личность и обстоятельства гибели будут установлены в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудниками Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Специалисты Испытательной пожарной лаборатории МЧС России установят причину возгорания.

Дом сгорел полностью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU