2020-02-06T10:57:57+03:00
Происшествия

Пожар повышенной сложности ликвидировали в частном доме в Хабаровске

В ходе тушения специалисты пожарной службы обнаружили человеческое тело без признаков жизни
Евгения МОЛОТОВА
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Пожарные расчеты прибыли на место. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краюПожарные расчеты прибыли на место. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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Звонок с сообщением о возгорании поступил на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуация ГУ МЧС по Хабаровскому краю вечером 5 февраля. Расчеты оперативно прибыли на вызов. На улице Черемховской полыхал одноэтажный деревянный дом на двух хозяев. К моменту прибытия пожарных он уже был полностью охвачен пламенем. Кроме того, в связи с высокой плотностью застройки существовала реальная угроза того, что пламя перекинется на соседние дома.

- В районе отсутствуют пожарные гидранты и водоемы, а проезд к месту происшествия сильно затруднен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Руководитель тушения пожаров принял решение и запросил дополнительные силы. Пожар был полностью ликвидирован около 23 часов. Дом сгорел полностью. Общая площадь возгорания составила двести квадратных метров.

В ходе тушения, специалистами было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Его личность и обстоятельства гибели будут установлены в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудниками Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Специалисты Испытательной пожарной лаборатории МЧС России установят причину возгорания.

Дом сгорел полностью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Дом сгорел полностью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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