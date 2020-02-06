2020-02-06T10:15:35+03:00
Общество

Жители Хабаровского края присоединятся к «Дороге памяти»

Уникальные проект, посвященный 75-ой годовщине Великой Победы представляет Министерство обороны России.
Евгения МОЛОТОВА
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Жители Хабаровского края присоединятся к «Дороге памяти». Фото: администрация Комсомольска-на-АмуреЖители Хабаровского края присоединятся к «Дороге памяти». Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре
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«Дорога памяти» - проект разработанный центральным музеем Вооруженных Сил России. Он объединяет десятки миллионов фотографий фронтовиков и тружеников тыла, членов партизанских отрядов, военных корреспондентов и блокадников, всех тех, кто самоотверженно трудился и сражался за освобождение родной земли.

Материалы, собранные неравнодушными гражданами объединены на едином портале, и войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Музея, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Внести свой посильный вклад в проект может любой желающий. Для того чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/. Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной.

Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России. Таким образом, пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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