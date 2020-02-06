6 Февр. 2020 2020-02-06T12:06:30+03:00

Доходы бюджета Комсомольска-на-Амуре в этом году увеличатся почти на миллиард рублей Фото: Борис КОКУРИН

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Проект о внесении изменений в местный бюджет вынесло на очередное заседание соответствующего комитета городской думы финансовое управление Комсомольска-не-Амуре. Причина проста - в город в виде трансферов должны будут прийти дополнительные деньги из вышестоящих бюджетов на реализацию различных социально-экономических программ.

- Общий объём доходов муниципального бюджета увеличится на 991 миллионов рублей, и в целом, в 2020 году составит 6 миллиардов 800 миллионов рублей. В связи с этим увеличатся и расходы на 1 миллиард 41 миллион рублей. А общий объём расходов бюджета на этот год составит 7 миллиардов 200 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

Профильный комитет обсудив корректировки принял решение вынести рассмотрение вопросов по увеличению бюджета Комсомольска на ближайшее заседание представительного органа власти города Юности.

ИСТОЧНИК KP.RU