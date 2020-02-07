2020-02-07T05:04:29+03:00
Общество

Денежное содержание почетных граждан Комсомольска-на-Амуре может сократиться более чем в шесть раз

Такое предложение от муниципалитета рассмотрели депутаты городской думы
Василий ЗАДУНАЕВ
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Денежное содержание почетных граждан Комсомольска-на-Амуре может сократиться более чем в шесть разДенежное содержание почетных граждан Комсомольска-на-Амуре может сократиться более чем в шесть разФото: Борис КОКУРИН
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Мэрия Комсомольска-на-Амуре считает, что слишком много денег тратит на содержание почетных граждан из и так не самого богатого бюджета города. Представители муниципалитета выступили на очередном заседании соответствующего комитета городской думы Комсомольска и предложили внести поправки в положение о почетных гражданах.

Сейчас 8 почетных граждан города Юности ежемесячно получают по 13 тысяч 500 рублей в виде денежных выплат, это примерно 160 тысяч рублей в год. Чиновники предлагают выплачивать деньги почетным гражданам только в день города – 12 июня, но немного поднять сумму содержания.

- Сумма единовременной выплаты составит 25 тысяч рублей. Ряд депутатов предложили уточнить нововведения, указав, что сумма выплаты должна быть не меньше двух минимальны размеров оплаты труда, и получать их должны только те почётные граждане, которые проживают в Комсомольске, - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

Члены профильного комитета решили вынести рассмотрение вопроса на ближайшее заседание городской думы, где и должно будет принято окончательное решение по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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