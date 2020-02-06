Атеист-металлист: В Хабаровске полицейские задержали мужчину дважды укравшего приспособления для монтажа облицовки купола храма

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:32:06+03:00

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В микрорайоне «Пятая площадка» есть храм Покровов Пресвятой Богородицы, в котором специальная бригада занималась установкой на металлический каркас панелей из материала похожего на сусальное золото. Материал используется для облицовки панелей храмового купола.

Во дворе прихода стол верстак с закрепленной на ней конструкцией при помощи которой устанавливались панели. В один прекрасный момент бригада отлучилась на обед, когда же рабочие вернулись, то обнаружили, что конструкция пропала.

Время поджимало, и чтобы не тормозить работы на следующий день монтажники доставили во двор прихода новую конструкцию. Немного поработав, они вновь отправились на обед, и когда вернулись опять не нашли свой станок на месте.

Нервы у предстоятеля прихода не выдержали, и он обратился в полицию. Участковые и следователи сработали быстро, по подозрению в совершении преступления был задержан 60-летний мужчина проживающий в Индустриальном районе Хабаровска.

- Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов. Как удалось выяснить похищенное имущество злоумышленник сдал в пункты приема металлолома, а вырученные деньги потратил на приобретение спиртного, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Обе конструкции нашлись во время обысков проведенных в пункте приема металла. Одна целая – ее вернули рабочим, вторая была распилена для переплавки. На «металлиста» заведено уголовное дело по уголовной статье «Кража», он может отправиться за решетку на срок до пяти лет. Сотрудники полиции, оперативно раскрывшие преступление, получили от священников благодарственные письма.

ИСТОЧНИК KP.RU