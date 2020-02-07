2020-02-07T05:06:46+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 7 февраля 2020 года: облачно, возможен снег, днем до -13 градусов

На смену якутскому холодному фронту придет слабый западный ветер
Евгения МОЛОТОВА
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На смену якутскому холодному фронту придет слабый западный ветерНа смену якутскому холодному фронту придет слабый западный ветерФото: Евгения МОЛОТОВА
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В Биробиджане морозно. Солнечно, без осадков. Ветер западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 6 метров. Температура ночью -23. Днем -13. По ощущениям до -19.

В Хабаровске облачно с прояснениями, возможен снег. Ветер западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -16. Днем -13. По ощущениям днем до -19. Уровень Амура 80 сантиметров. Толщина льда у города 80 сантиметров.

В Бикине солнечно, без осадков. Ветер северный, 1-2 метра в секунду. Ночью до -26. Днем до -9, по ощущениям до -13.

В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду, порывы до 8 метров. Ночью -24. Днем -12.

В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Ветер северный, 2 метра в секунду. Ночью -25. Днем -17. Уровень Амура у города Юности 5 сантиметров. Толщина льда у города 80 сантиметров.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер северный, 1 метр в секунду. Ночью до -39. Днем -22. По ощущениям до -28.

В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер западный, 1 метр в секунду. Ночью -40. Днем -25. По ощущениям до -31. Уровень Амура в устье реки 57 сантиметров. Толщина льда около 80 сантиметров.

В Охотске облачно с прояснениями. Ветер северный, 5 метров в секунду, порывы до 9 метров. Ночью -25. Днем -18. Температура воды в Охотском море 2 градуса. Сплоченность морского льда 60%.

Минимальная температура воздуха этой ночью наблюдалась в Тугуро-Чумиканском районе в Токо: -33 градуса. Максимальная температура воздуха наблюдалась в Ваннинском районе в Тумнине: -11 градусов

ИСТОЧНИК KP.RU

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