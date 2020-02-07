Служебный «Круизер» спикера Хабаровской думы выставят на продажу
Депутаты городской думы краевой столицы всерьез озаботились оптимизацией городского бюджета. Помимо скандального решения о закрытии представительства Хабаровска в Москве, депутаты решили ужаться и на местах. Так, Михаил Сидоров, спикер городской думы, предложил продать свой служебный автомобиль Toyota Land Cruiser.
- Я получил письмо от председателя Хабаровской городской думы Михаила Сидорова с предложением продать его служебный автомобиль, а вырученные средства направить в бюджет города, - рассказал градоначальник на своей официальной странице в соцети. - Дал поручение директору МКУ «Автобаза администрации Хабаровска» провести всю необходимую работу.
В свою очередь, Михаил Сидоров прокомментировал ситуацию следующем образом.
- Автомобиль решили заменить на более экономичный в потреблении топлива и обслуживании. Считаю, что автопарк мэрии в настоящее время избыточен. Что касается меня, я использую служебную машину только для решения рабочих вопросов и преимущественно в рабочее время до 18 часов. Задерживаюсь до 20 часов в думе чуть ли не каждый день, но в это время домой возвращаюсь на общественном транспорте, - прокомментировал он.
ИСТОЧНИК KP.RU