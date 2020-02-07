Торговцев нелегальным алкоголем будут судить в Хабаровском крае

7 Февр. 2020 2020-02-07T04:37:58+03:00

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Пока в законодательных органах идут баталии по необходимости запрета торговли горячительным на первых этажах жилых домов, предприимчивые граждане не теряют времени даром. Так, трое жителей Амурска в возрасте от 31 до 36 лет организовали собственную нелегальную винокурню. Сырье и материалы, вплоть до этикеток, тары и акцизных марок они приобретали через интернет в Москве, Кемерово и Новосибирске, а в родном городе организовали «сборочный конвейер».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий все трое были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из ОМВД России по Амурскому району и при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе проведения обысков из гаражных боксов изъяли более 14 тысяч бутылок готового контрафакта, оборудование для розлива, емкости и фальсифицированные акцизные марки и этикетки. Общая стоимость партии превысила три миллиона рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU