В Ульчском районе Хабаровского края прошла операция «Ночь»

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:07:57+03:00

На улицы вышли более двадцати сотрудников правоохранительных органов, опасных нарушителей не выявлено

Изменить размер текста: A A

Операция «Ночь» - это регулярное мероприятие. Его цель - профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых в ночное время. Сотрудники ОМВД России по Ульчскому району совместно с представителями администрации сельских поселений и народными дружинниками провели рейд на территории поселений Ульчского района Хабаровского края.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 16 административных правонарушений. Сотрудниками ОГИБДД проверено 23 транспортных средства, за нарушение ПДД к ответственности привлечено 8 водителей. Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних проверены 12 владельцев гражданского оружия, нарушений правил хранения не выявлено. По месту жительства проверены 16 несовершеннолетних, 12 неблагополучных семей, 12 лиц, осужденных и условно-досрочно освобожденных. Участники мероприятия также проверили места массового пребывания несовершеннолетних жителей района.

ИСТОЧНИК KP.RU