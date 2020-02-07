2020-02-07T06:17:48+03:00
Общество

В Николаевском районе Хабаровского края открылась новая ледовая переправа

Ледовая дорога соединит дамбу морского порта Николаевска-на-Амуре и село Подгорное
Борис КОКУРИН
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В Николаевском районе Хабаровского края открылась новая ледовая переправаВ Николаевском районе Хабаровского края открылась новая ледовая переправаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае сегодня действуют 34 ледовых переправы, из 39 заявленных к открытию. В Николаевском районе их сейчас две – последняя была допущена к эксплуатации недавно. Инспекторов наконец-то устроила толщина льда на дороге, которая через Амур соединит между собой дамбу морского порта Николаевска-на-Амуре и северо-западную точку мыса Мео, где находится село Подгорное.

- На ней разрешается эксплуатация гусеничного транспорта общей массой до 40 тонн и колесного - до 30 тонн. Переправа технологическая, предназначена для использования коммерческой организацией и рассчитана на перевозку большого количества грузов. В связи с этим специалисты особенно тщательно проверяли не только толщину льда на всем протяжении трассы, его качество и структуру, но и сопряжение с берегом, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как рассказали в ведомстве и в начале и в конце переправы есть спасательные посты со средствами спасения, связи и пожарными щитами. В темное время суток движение на переправе будет ограничено – для этого в местах съезда на лед стоят специальные шлагбаумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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