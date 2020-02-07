2020-02-07T05:20:02+03:00
Здоровье

До критического порога заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае осталось 14 процентов

Минздрав предупреждает: соблюдайте меры профилактики и укрепляйте иммунитет
Евгения МОЛОТОВА
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До критического порога заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае осталось 14 процентовДо критического порога заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае осталось 14 процентовФото: Правительство Хабаровского края
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Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом наблюдается на территории Хабаровского края. За предыдущую неделю с жалобами на простуду в медучреждения региона обратилось почти девять тысяч четыреста человек. При этом, показатель заболеваемости на 14% ниже эпидпорога.

- Это в пределах среднегодовых значений, - отмечают в краевом минздраве. - Однако, заболеваемость постепенно нарастает. На улице сохраняются устойчивые низкие температуры и люди чаще простывают. Поэтому рекомендуется соблюдать меры профилактики, укреплять иммунитет. При возникновении недомогания обращаться к врачу. Важно не запускать течение болезни.

Кроме гриппа и ОРВИ отмечено 290 фактов заболевания пневмонией. Это еще более тяжелое заболевание, часто вызывающее осложнения. Сейчас в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией это стало еще более актуально. Случаев заболевания коронавирусом в крае не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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