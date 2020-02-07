2020-02-07T09:28:39+03:00
Общество

Два детсада и три сельских школы закрыты на карантин из-за ОРВИ в Хабаровском крае

В региональном Роспотребнадзоре для родителей открыта специальная «горячая линия»
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Два детсада и три сельских школы закрыты на карантин из-за ОРВИ в Хабаровском краеДва детсада и три сельских школы закрыты на карантин из-за ОРВИ в Хабаровском краеФото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Специалисты краевого минздрава отмечают рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом на территории региона. Особую озабоченность вызывает учащение случаев внебольничной пневмонии среди дошколят и школьников. В настоящее время из-за простудных инфекций на территории края введен карантин в двух детских садах в селах Херпучи и Нигирь и трех средних школах в селе Нигирь, поселке Мухен и в Хабаровске. Еще две группы в садах отправлены на карантин из-за внебольничной пневмонии.

- Решение о закрытии принимается в классе или группе при выявлении двух и более фактов заболевания пневмонией, - отметили в краевом минздраве. - В случае если заболевших более десяти, речь уже идет о приостановлении деятельности всего учреждения сроком до 10 дней. Это правила Роспотребнадзора, и они помогают не допустить массового распространения инфекций.

С 1 октября управление Роспотребнадзора по региону открыло «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты готовы предоставить родителям рекомендации по проведению профилактических мероприятий, рассказать о том, где и как можно сделать прививку от гриппа. Обращения принимаются в рабочие дни с 10 до 12 и с 14 до 16 часов по телефонам: (4212) 27-47-81 и 27-09-44. По этим же номерам теперь можно проконсультироваться и о мерах, которые помогут избежать заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звонки о дефиците масок и спекуляции на них в Хабаровском крае принимают на горячую линию
В 2019 году в Хабаровском крае стало больше преступлений против детей
В Хабаровском крае в карантин помещены 24 гражданина Китая
В Хабаровске завершилось первенство Хабаровского края по плаванию
Два детсада и три сельских школы закрыты на карантин из-за ОРВИ в Хабаровском крае
В Николаевском районе Хабаровского края открылась новая ледовая переправа
До критического порога заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае осталось 14 процентов
В Ульчском районе Хабаровского края прошла операция «Ночь»
Торговцев нелегальным алкоголем будут судить в Хабаровском крае
Служебный «Круизер» спикера Хабаровской думы выставят на продажу
Денежное содержание почетных граждан Комсомольска-на-Амуре может сократиться более чем в шесть раз
Погода в Хабаровске на 7 февраля 2020 года: облачно, возможен снег, днем до -13 градусов
Атеист-металлист: В Хабаровске полицейские задержали мужчину, дважды укравшего приспособления для монтажа облицовки купола храма
Доходы бюджета Комсомольска-на-Амуре в этом году увеличатся почти на миллиард рублей
Пожар повышенной сложности ликвидировали в частном доме в Хабаровске
Жители Хабаровского края присоединятся к «Дороге памяти»
Мэрию Хабаровска опять «заминировали» по электронной почте
Горим, помогите! Только в этом году в Хабаровском крае возникло более 200 пожаров
Мэр Хабаровска воззвал к совести владельцев аптечных сетей
В Хабаровском крае отложили вакцинацию от клещевого энцефалита
В Хабаровском крае возможностями сертификата дополнительного образования воспользовались уже 45 тысяч человек
Специалисты Росстандарта бесплатно проверят тонометры у жителей Хабаровского края
В Хабаровском крае пенсионерам компенсируют социально нужные поездки
В Хабаровске пятеро злоумышленников предстанут перед судом за организацию притона для игроманов
Конкурс рисунка «Журавли Амура» объявили в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 6 февраля 2020 года: в Хабаровске солнечно, днем до -12 градусов, ветер умеренный
Открытые уроки по безопасности на льду провели спасатели в Хабаровском крае
Хабаровчанка лишилась новенькой иномарки в результате ночного пожара
В Хабаровском крае прокуратура привлекла к ответственности застройщика в селе Тополево