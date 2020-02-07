Два детсада и три сельских школы закрыты на карантин из-за ОРВИ в Хабаровском крае

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:28:39+03:00

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Специалисты краевого минздрава отмечают рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом на территории региона. Особую озабоченность вызывает учащение случаев внебольничной пневмонии среди дошколят и школьников. В настоящее время из-за простудных инфекций на территории края введен карантин в двух детских садах в селах Херпучи и Нигирь и трех средних школах в селе Нигирь, поселке Мухен и в Хабаровске. Еще две группы в садах отправлены на карантин из-за внебольничной пневмонии.

- Решение о закрытии принимается в классе или группе при выявлении двух и более фактов заболевания пневмонией, - отметили в краевом минздраве. - В случае если заболевших более десяти, речь уже идет о приостановлении деятельности всего учреждения сроком до 10 дней. Это правила Роспотребнадзора, и они помогают не допустить массового распространения инфекций.

С 1 октября управление Роспотребнадзора по региону открыло «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты готовы предоставить родителям рекомендации по проведению профилактических мероприятий, рассказать о том, где и как можно сделать прививку от гриппа. Обращения принимаются в рабочие дни с 10 до 12 и с 14 до 16 часов по телефонам: (4212) 27-47-81 и 27-09-44. По этим же номерам теперь можно проконсультироваться и о мерах, которые помогут избежать заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU