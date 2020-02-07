В Хабаровске завершилось первенство Хабаровского края по плаванию

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:27:16+03:00

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В краевом первенстве участвовали лучшие пловцы из 4 школ и клубов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Советской Гавани, Ванино и даже Южно-Сахалинска – всего около 100 человек. Победители получали путевки на второй этап X летней спартакиады учащихся страны, который пройдет во Владивостоке в начале мая, и первенство России в Волгограде.

В итоге по три золотых медали в краевом первенстве завоевали хабаровчане: Анастасия Котельникова, Алиса Ругалева, Эмилия Янкина, Ярослав Яшин и комсомольчанин Павел Юдин. По два «золота» на счету пловцов краевого центра: Златы Желтоуховой, Ивана Климкина, Алексея Сокольского, Артема Ткачука и Павла Сиухина.

- Автоматически на первенство страны и финал спартакиады, как член сборной России, попал воспитанник «Дельфина» Павел Савельев. Он, а также наши лидеры - Полина Кузнецова и Виктория Шардакова сейчас находятся на сборах в Армении. Для всех остальных ребят была серьезная борьба на медали и места в команде. Особенно сильная конкуренция наблюдалась в брассе. В итоге в сборную с лучшим результатом по очкам зашел «дельфиновец» Артем Ткачук, а также комсомольчанин Марк Зорин. Из девушек хотелось выделить также представительницу нашей школы Анастасию Котельникову, которая в декабре стала самым молодым мастером спорта в истории края. Она и здесь была на порядок выше своих соперниц. Вообще, первая четверка у девушек показала очень высокие результаты, и я думаю, что они наберут необходимый рейтинг и поедут и на первенство страны, - рассказал Сергей Остроушко, вице-президент Федерации плавания Хабаровского края, директор СШ «Дельфин».

По итогам первенства в Хабаровском крае сформирована сборная команда региона на спартакиаду учащихся. В нее вошли 10 юношей и 9 девушек. Как отмечают специалисты, состав довольно сильный, способный выиграть второй дальневосточный этап состязаний.

ИСТОЧНИК KP.RU