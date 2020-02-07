В Хабаровском крае в карантин помещены 24 гражданина Китая
Спортивно-тренировочный центр «Юность», в котором по распоряжению краевых властей оборудовали карантинный пункт, получил первых постояльцев. Как следует из инструкций оперативного штаба федерального правительства, все граждане Китая, пересекшие государственную границу, должны пройти карантинный режим в специально оборудованных помещениях. Старт дали 24 гражданина КНР, прибывшие накануне рейсом из южнокорейской столицы. В изоляции они проведут ближайшие две недели.
Напомним, до настоящего времени в Хабаровском крае ни одного случая заболевания коронавирусом не выявлено. Однако в краевом минздраве настаивают на соблюдении профилактических мер защиты. Граница с Китаем будет закрыта до 1 марта. В соседнем Приморском крае на карантине находятся 14 человек. Все они прибыли в Российскую Федерацию с территории сторонних государств. Их разместили в четырех карантинных пунктах на территории края.
ИСТОЧНИК KP.RU