2020-02-07T11:04:46+03:00
Общество

В Хабаровском крае в карантин помещены 24 гражданина Китая

Все они прибыли рейсом из Сеула накануне и проведут в изоляции ближайшие две недели
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае в карантин помещены 24 гражданина КитаяВ Хабаровском крае в карантин помещены 24 гражданина КитаяФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Спортивно-тренировочный центр «Юность», в котором по распоряжению краевых властей оборудовали карантинный пункт, получил первых постояльцев. Как следует из инструкций оперативного штаба федерального правительства, все граждане Китая, пересекшие государственную границу, должны пройти карантинный режим в специально оборудованных помещениях. Старт дали 24 гражданина КНР, прибывшие накануне рейсом из южнокорейской столицы. В изоляции они проведут ближайшие две недели.

Напомним, до настоящего времени в Хабаровском крае ни одного случая заболевания коронавирусом не выявлено. Однако в краевом минздраве настаивают на соблюдении профилактических мер защиты. Граница с Китаем будет закрыта до 1 марта. В соседнем Приморском крае на карантине находятся 14 человек. Все они прибыли в Российскую Федерацию с территории сторонних государств. Их разместили в четырех карантинных пунктах на территории края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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