7 Февр. 2020 2020-02-07T11:07:32+03:00

В 2019 году в Хабаровском крае стало больше преступлений против детей Фото: Прокуратура Хабаровского края

Наибольшее опасение у надзорных органов вызывает рост преступлений против жизни и здоровья и половой свободы несовершеннолетних

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Продолжается пора отчетов в Хабаровской краевой прокуратуре. На очереди, анализ преступлений в отношении несовершеннолетних. И статистика не радует.

- Общее число нарушений в этой сфере выросло на 4,7 процента, - подвели итог в краевой прокуратуре. - Количество осужденных за преступления против жизни и здоровья увеличилось на 27, 3 процента, половой свободы и неприкосновенности на 22, 5 процента.

Всего судами в 2019 году рассмотрено 849 уголовных де в отношении 860 лиц. Из них, 74 прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам: истечению срока давности, применению сторон, и прочее.

- Принудительные меры медицинского характера применены к двум лицам, - отметили в прокуратуре края. - Обвинительные приговоры постановлены в отношении 777 лиц, это 90,3% от всех привлекаемых к уголовной ответственности.

Отметим, что рост совершения преступлений против детей говорит о высокой социальной напряженности на территории края.

ИСТОЧНИК KP.RU