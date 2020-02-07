Звонки о дефиците масок и спекуляции на них в Хабаровском крае принимают на горячую линию

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:42:47+03:00

При этом власти края заверяют граждан, что в аптечной сети есть и маски, и противовирусные лекарства

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В министерстве здравоохранения Хабаровского края ситуацию с обеспечением медицинскими масками и противовирусными препаратами держат на контроле. Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, накоплено почти 67 тысяч медицинских масок, в том числе в аптеках Хабаровска. Информация крайне важна, учитывая, что в городе с понедельника вводится масочный режим по гриппу и ОРВИ.

Кроме того, Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия масок и противовирусных препаратов. Граждане могут звонить на номер 8(800) 550-99-03.

- Есть информация, что с самого начала маски скупали в спекулятивных целях для перепродажи, в том числе и в Китай. Сейчас ситуация частично разрешилась, - прокомментировали в минздраве края. - В государственных аптеках маски отпускают в розничных объемах по 15-20 штук в руки. Если нужно купить большие партии, фармацевты рекомендуют обратиться к оптовикам. Так удается сохранять стратегический запас, предназначенный для населения. Еще недавно были случаи, когда одномоментно просили продать по пять тысяч масок, но теперь такого нет.

Также сделан запас медикаментов: из тех противовирусных препаратов, которые обязательно должны быть в продаже, есть все наименования. В аптечной сети накоплено свыше десяти тысяч упаковок трех ключевых лекарств от гриппа (напомним, в Хабаровске грипп диагностирован у 23 человек).

Подготовились и к возможному завозу коронавируса: в лечебных учреждениях есть перечень рецептурных «тяжелых» препаратов, которые назначают только лежащим в стационарах и только под наблюдением врачей. Уточним, что заболевших коронавирусной «китайской пневмонией» в Хабаровском крае нет. Все прибывающие из Китая помещаются на карантин, сейчас в специальном пункте изоляции под Хабаровском находятся 24 гражданина КНР. По последним данным, все они здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU