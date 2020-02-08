8 Февр. 2020 2020-02-08T04:32:07+03:00

Пункты пропуска на границы с Китаем в Хабаровском крае открыли только для грузов Фото: Борис КОКУРИН

Овощи и фрукты в регион будут завозить по новой схеме

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Нехватка свежих овощей и фруктов вынудила власти пойти на крайние меры. Все грузовые пункты пропуска на границе с Китаем открыли с 7 февраля. Но, только для грузов. И по новой схеме. Теперь перевозку скоропортящихся овощей и фруктов будут осуществлять транспортные средства зарегистрированные в России и с российским экипажем. Загрузка товара будет осуществляться на территории пункта пропуска с китайской стороны.

Китайские транспортные средства с грузом оборудования станут пропускать в количестве не более 20 единиц и разгружать на территории Торгового порта Благовещенск. После этого они будут возвращаться обратно в КНР. Пассажирские пункты пропуска по-прежнему закрыты.

Напомним, решение о закрытии границ с соседним Китаем было принято из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU