2020-02-08T04:32:07+03:00
Общество

Пункты пропуска на границы с Китаем в Хабаровском крае открыли только для грузов

Овощи и фрукты в регион будут завозить по новой схеме
Евгения МОЛОТОВА
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Пункты пропуска на границы с Китаем в Хабаровском крае открыли только для грузовПункты пропуска на границы с Китаем в Хабаровском крае открыли только для грузовФото: Борис КОКУРИН
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Нехватка свежих овощей и фруктов вынудила власти пойти на крайние меры. Все грузовые пункты пропуска на границе с Китаем открыли с 7 февраля. Но, только для грузов. И по новой схеме. Теперь перевозку скоропортящихся овощей и фруктов будут осуществлять транспортные средства зарегистрированные в России и с российским экипажем. Загрузка товара будет осуществляться на территории пункта пропуска с китайской стороны.

Китайские транспортные средства с грузом оборудования станут пропускать в количестве не более 20 единиц и разгружать на территории Торгового порта Благовещенск. После этого они будут возвращаться обратно в КНР. Пассажирские пункты пропуска по-прежнему закрыты.

Напомним, решение о закрытии границ с соседним Китаем было принято из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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