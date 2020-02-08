Погода в Хабаровске на 8 февраля 2020 года: в Хабаровске облачно, возможен снег, днем до -13 градусов
В Биробиджане морозно. Солнечно, без осадков. Ветер западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 6 метров. Температура ночью -23. Днем -13. По ощущениям до -19.
В Хабаровске облачно с прояснениями, возможен снег. Ветер северный, 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью -23. Днем -16. По ощущениям днем до -21. Уровень Амура 24 сантиметра. Толщина льда у города 80 сантиметров.
В Бикине облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Ночью до -20. Днем до -13, по ощущениям до -13.
В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер северный, 2 метра в секунду, порывы до 9 метров. Ночью -22. Днем -15.
В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Ветер северный, 2 метра в секунду, порывы до 9 метров. Ночью -28. Днем -17, по ощущениям до -25. Уровень Амура у Города Юности 5 сантиметров. Толщина льда у города -16 сантиметров.
В Чегдомыне солнечно, без осадков. Ветер северный, 1 метр в секунду. Ночью до -35. Днем -20. По ощущениям до -23.
В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер западный, 1 метр в секунду. Ночью -40. Днем -25. По ощущениям до -31. Уровень Амура в устье реки 51 сантиметр. Толщина льда около 80 сантиметров.
В Охотске облачно с прояснениями. Ветер северный, 6 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью -27. Днем -20. Температура воды в Охотском море 2 градуса. Сплоченность морского льда 60%.
Минимальная температура воздуха наблюдалась в Тугуро-Чумиканском районе в Токо: -46.
Максимальная температура воздуха наблюдалась в Николаевском районе в Джаорэе: -19.
В Аяно-Майском районе в Аяне наблюдалась высота снежного покрова 81 см .
ИСТОЧНИК KP.RU