В центре Хабаровска, силами пожарных потушили административное здание по высшему классу

8 Февр. 2020 2020-02-08T06:00:48+03:00

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Сообщение о возгорании в офисном здании поступило на пульт дежурного в половине второго дня 7 февраля. Дежурные расчеты оперативно выдвинулись на место ЧП.

Пожар занялся на чердаке административного здания на Батуевской ветке. Здесь расположено несколько офисов и магазинов, персонал которых оперативно эвакуировали. Из-за сложности подъезда к зданию, где очень узкая дорога, к тому же сильно обледеневшая пожару был присвоен повышенный класс сложности. Пожар был локализован только через час, а окончательно потушить его смогли только в половине четвертого дня.

Специалисты пожарной службы демонтировали часть крыши для осуществления мероприятий по проливке и ликвидации очагов тления – горела опалубка и утеплитель межэтажного перекрытия.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Данных о пострадавших и погибших не поступало. К тушению пожара привлекается 6 единиц техники и 26 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU