В Хабаровске под суд пойдет женщина, забившая мужчину кочергой

8 Февр. 2020 2020-02-08T07:29:48+03:00

Обвиняемой грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Меру наказания для нее определит суд.

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По версии обвинения, сорокаоднолетняя женщина 28 мая 20019 года до полусмерти избила кочергой своего собутыльника, а после задушила при помощи шнура. Конфликт вспыхнул, как принято говорить в этих случаях, «на почве внезапной неприязни, в ходе совместного распития спиртных напитков».

Желая скрыть последствия своего деяния, обвиняемая поступила очень по-женски – спрятала тело в подвал дома в Индустриальном районе краевой столицы, где, собственно, и произошло убийство. Труп мужчины со следами насильственной смерти был вскоре обнаружен, а подозреваемая задержана и помещена в СИЗО. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж. Дело квалифицировано по статье «Предумышленное убийство» (ч.1 статьи 105 УК РФ).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района Хабаровска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU