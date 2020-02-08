2020-02-08T08:56:11+03:00
Общество

Хабаровчанин, больной туберкулезом, разыскивает свою бывшую жену и сына, чтобы проститься с ними

Мужчина находится в краевом тубдиспансере, состояние его критическое
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровчанин, больной туберкулезом, разыскивает свою бывшую жену и сына, чтобы проститься с нимиХабаровчанин, больной туберкулезом, разыскивает свою бывшую жену и сына, чтобы проститься с ними
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С несколько необычной просьбой за помощью в редакцию "КП-Хабаровск" обратились волонтеры центра "Амур-спас". Житель города Хабаровска Андрей Аверичев разыскивает через социальные сети и волонтерские движения разыскивает свою бывшую жену Округину Наталью и сына Округина Евгения Андреевича. Мужчина тяжело болен и хочет проститься с родственниками, а также уладить наследственные вопросы. Андрей находится на лечении в стационаре туберкулезной больницы. Врачи оценивают его состояние как критическое. По словам медиков, срок исчисляется в днях. Сына, и бывшую жену настоятельно просят связаться с ним по телефону +79656735541 Центр "Амур-поиск" призывает всех неравнодушных обратить внимание на эту просьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Хабаровчанин, больной туберкулезом, разыскивает свою бывшую жену и сына, чтобы проститься с ними
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