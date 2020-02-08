2020-02-08T11:37:00+03:00
Общество

Китайских «карантинщиков» посетили представители минздрава Хабаровского края

24 жителя Поднебесной ожидают окончания изоляции в пункте под Хабаровском
Евгения МОЛОТОВА
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24 жителя Поднебесной ожидают окончания изоляции в пункте под Хабаровском. Фото: министерство здравоохранения Хабаровского края24 жителя Поднебесной ожидают окончания изоляции в пункте под Хабаровском. Фото: министерство здравоохранения Хабаровского края
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Специалисты министерства здравоохранения Хабаровского края нанесли визит «узникам» коронавируса. 24 жителя КНР прибывших накануне из корейской столицы, города Сеула сейчас находятся в карантинном пункте, оборудованном на спортивно-тренировочного центра «Юность» в районе поселка Воронежское-2.

Все размещенные на базе гости из Поднебесной чувствуют себя хорошо. Условия, созданные для них, признают приличными, претензий к персоналу не имеют, к сложившейся ситуации относятся с пониманием, отметили в краевом министерстве здравоохранения.

В изоляторе, согласно предписанию санитарного законодательства, граждане КНР пробудут 14 дней, именно столько требуется для проявления симптомов заболевания коронавирусом.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса с 10 февраля на территории хабаровского края вводится масочный режим. Он распространится на граждан, работающих в большом скоплении народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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