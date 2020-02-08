В Хабаровске успешно забыли двадцатилетие катастрофы на Артемовской

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:54:06+03:00

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Взрыв газа в пятом подъезде пятиэтажного жилого дома по улице Артемовской, 136 произошел в половине пятого. Трагическая случайность, унесла жизни тринадцати человек, в числе которых восьмидесяти девяти летняя учительница и десятимесячная девочка.

Пятый подъезд дома так и не был восстановлен. На его месте теперь сквер, разбитый усилиями местных жителей. Тринадцать деревьев. Две скамейки. И камень. Как вечная память тем, кто погиб. И тем, кто рискуя своей жизнью, борясь с обжигающе ледяным холодом искал и доставал людей из покореженного бетона, кирпича и арматуры. И тем, кто стоял за ограждением не чувствуя холода, и ждал, и надеялся и был разочарован в своих надеждах. Сегодня исполнилось 20 лет со дня этой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU