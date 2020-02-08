2020-02-08T12:54:06+03:00
Общество

В Хабаровске успешно забыли двадцатилетие катастрофы на Артемовской

8 февраля 2000 года взрыв газа в жилой пятиэтажке унес жизнь 13 человек
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
8 февраля 2000 года взрыв газа в жилой пятиэтажке унес жизнь 13 человек8 февраля 2000 года взрыв газа в жилой пятиэтажке унес жизнь 13 человекФото: Вячеслав РЕУТОВ
Изменить размер текста:

Взрыв газа в пятом подъезде пятиэтажного жилого дома по улице Артемовской, 136 произошел в половине пятого. Трагическая случайность, унесла жизни тринадцати человек, в числе которых восьмидесяти девяти летняя учительница и десятимесячная девочка.

Пятый подъезд дома так и не был восстановлен. На его месте теперь сквер, разбитый усилиями местных жителей. Тринадцать деревьев. Две скамейки. И камень. Как вечная память тем, кто погиб. И тем, кто рискуя своей жизнью, борясь с обжигающе ледяным холодом искал и доставал людей из покореженного бетона, кирпича и арматуры. И тем, кто стоял за ограждением не чувствуя холода, и ждал, и надеялся и был разочарован в своих надеждах. Сегодня исполнилось 20 лет со дня этой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске успешно забыли двадцатилетие катастрофы на Артемовской
Китайских «карантинщиков» посетили представители минздрава Хабаровского края
Хабаровчанин, больной туберкулезом, разыскивает свою бывшую жену и сына, чтобы проститься с ними
В Хабаровске под суд пойдет женщина, забившая мужчину кочергой
В центре Хабаровска, силами пожарных потушили административное здание по высшему классу
Пункты пропуска на границы с Китаем в Хабаровском крае открыли только для грузов
Погода в Хабаровске на 8 февраля 2020 года: в Хабаровске облачно, возможен снег, днем до -13 градусов
Звонки о дефиците масок и спекуляции на них в Хабаровском крае принимают на горячую линию
В 2019 году в Хабаровском крае стало больше преступлений против детей
В Хабаровском крае в карантин помещены 24 гражданина Китая
В Хабаровске завершилось первенство Хабаровского края по плаванию
Два детсада и три сельских школы закрыты на карантин из-за ОРВИ в Хабаровском крае
В Николаевском районе Хабаровского края открылась новая ледовая переправа
До критического порога заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае осталось 14 процентов
В Ульчском районе Хабаровского края прошла операция «Ночь»
Торговцев нелегальным алкоголем будут судить в Хабаровском крае