9 Февр. 2020 2020-02-09T03:00:36+03:00

Погода в Хабаровске на 9 февраля 2020 года: днем до -15, без существенных осадков Фото: Борис КОКУРИН

Холода постепенно отступают, но весна еще не скоро

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В Биробиджане слабый снег. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -31 -33. Днем -12 -14.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -26 -28. Днем -13 -15.

В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -29 -31, днем -11 -13.

В Советской Гавани и Ванино северный 9-14 метров в секунду. Ночью -24 -26. Днем -11 -13. Без существенных осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -36 -38. Днем -19 -21.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду. Ночью -37 -39. Днем -17 -19.

В Николаевске-на-Амуре слабый снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -17 -19.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -15 -17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU