Погода в Хабаровске на 9 февраля 2020 года: днем до -15, без существенных осадков
В Биробиджане слабый снег. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -31 -33. Днем -12 -14.
В Хабаровске без существенных осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -26 -28. Днем -13 -15.
В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -29 -31, днем -11 -13.
В Советской Гавани и Ванино северный 9-14 метров в секунду. Ночью -24 -26. Днем -11 -13. Без существенных осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -36 -38. Днем -19 -21.
В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду. Ночью -37 -39. Днем -17 -19.
В Николаевске-на-Амуре слабый снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -17 -19.
В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -15 -17 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU