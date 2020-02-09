2020-02-09T04:34:25+03:00
Происшествия

В Хабаровске судебные приставы выдворили за границу 12 иностранцев-нелегалов

В России они находились на заработках, а срок нахождения на территории страны не продлили
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровске судебные приставы выдворили за границу 12 иностранцев-нелегаловВ Хабаровске судебные приставы выдворили за границу 12 иностранцев-нелегаловФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

Двенадцать человек въехали в Россию из Узбекистана, Азербайджана, Армении и Киргизской Республики, для того чтобы заработать. Однако срок их нахождения на территории страны вышел, а о том, чтобы его продлить они не озаботились, продолжая работать, но уже нелегально.

Нелегалов во время рейдов обнаружили соответствующие службы и до суда поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю.

Суд усмотрел в их действиях нарушение российского миграционного законодательства и постановил выдворить нарушителей за пределы страны. Исполнили решение судебные приставы исполнители.

- Сотрудники управления доставили граждан иностранных государств к пункту пропуска через границу Российской Федерации и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ России, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как отмечают в ведомстве это не единичный случай когда иностранцев приходится депортировать за границу. Всего в 2019 году Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области выдворено 156 иностранных граждан и лиц без гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске судебные приставы выдворили за границу 12 иностранцев-нелегалов
Погода в Хабаровске на 9 февраля 2020 года: днем до -15, без существенных осадков
В Хабаровске успешно забыли двадцатилетие катастрофы на Артемовской
Китайских «карантинщиков» посетили представители минздрава Хабаровского края
Хабаровчанин, больной туберкулезом, разыскивает свою бывшую жену и сына, чтобы проститься с ними
В Хабаровске под суд пойдет женщина, забившая мужчину кочергой
В центре Хабаровска, силами пожарных потушили административное здание по высшему классу
Пункты пропуска на границы с Китаем в Хабаровском крае открыли только для грузов
Погода в Хабаровске на 8 февраля 2020 года: в Хабаровске облачно, возможен снег, днем до -13 градусов
Звонки о дефиците масок и спекуляции на них в Хабаровском крае принимают на горячую линию
В 2019 году в Хабаровском крае стало больше преступлений против детей
В Хабаровском крае в карантин помещены 24 гражданина Китая
В Хабаровске завершилось первенство Хабаровского края по плаванию
Два детсада и три сельских школы закрыты на карантин из-за ОРВИ в Хабаровском крае
В Николаевском районе Хабаровского края открылась новая ледовая переправа
До критического порога заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае осталось 14 процентов
В Ульчском районе Хабаровского края прошла операция «Ночь»
Торговцев нелегальным алкоголем будут судить в Хабаровском крае