9 Февр. 2020 2020-02-09T04:34:25+03:00

В Хабаровске судебные приставы выдворили за границу 12 иностранцев-нелегалов Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

В России они находились на заработках, а срок нахождения на территории страны не продлили

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Двенадцать человек въехали в Россию из Узбекистана, Азербайджана, Армении и Киргизской Республики, для того чтобы заработать. Однако срок их нахождения на территории страны вышел, а о том, чтобы его продлить они не озаботились, продолжая работать, но уже нелегально.

Нелегалов во время рейдов обнаружили соответствующие службы и до суда поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю.

Суд усмотрел в их действиях нарушение российского миграционного законодательства и постановил выдворить нарушителей за пределы страны. Исполнили решение судебные приставы исполнители.

- Сотрудники управления доставили граждан иностранных государств к пункту пропуска через границу Российской Федерации и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ России, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как отмечают в ведомстве это не единичный случай когда иностранцев приходится депортировать за границу. Всего в 2019 году Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области выдворено 156 иностранных граждан и лиц без гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU