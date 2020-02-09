В Хабаровске судебные приставы выдворили за границу 12 иностранцев-нелегалов
Двенадцать человек въехали в Россию из Узбекистана, Азербайджана, Армении и Киргизской Республики, для того чтобы заработать. Однако срок их нахождения на территории страны вышел, а о том, чтобы его продлить они не озаботились, продолжая работать, но уже нелегально.
Нелегалов во время рейдов обнаружили соответствующие службы и до суда поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю.
Суд усмотрел в их действиях нарушение российского миграционного законодательства и постановил выдворить нарушителей за пределы страны. Исполнили решение судебные приставы исполнители.
- Сотрудники управления доставили граждан иностранных государств к пункту пропуска через границу Российской Федерации и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ России, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как отмечают в ведомстве это не единичный случай когда иностранцев приходится депортировать за границу. Всего в 2019 году Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области выдворено 156 иностранных граждан и лиц без гражданства.
ИСТОЧНИК KP.RU