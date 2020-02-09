2020-02-09T07:29:26+03:00
Политика

Военные участвующие в уникальном лыжном переходе Хабаровск – Москва преодолели первую тысячу километров

Сейчас участники перехода находятся в Амурской области в районе станции Сковородино
Борис КОКУРИН
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Военные участвующие в уникальном лыжном переходе Хабаровск – Москва преодолели первую тысячу километровВоенные участвующие в уникальном лыжном переходе Хабаровск – Москва преодолели первую тысячу километровФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Старт лыжному переходу в котором учувствуют военные самого восточного округа страны был дан 28 января в Хабаровске. В нем приняли участие 20 военнослужащих и посвящен переход 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

- Отправной точкой, своего рода примером для военнослужащих ВВО послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934-1935 годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 километра за 120 дней, - рассказали в Восточном военном округе.

В этот раз прибыть в Москву участники перехода планируют 7 мая. С собой они несут копию Знамени Победы и должны будут преодолеть 8492 километра, 17 субъектов Российской Федерации на лыжах и снегоходах. По пути следования военные будут учувствовать в патриотических акциях.

Как сообщили в округе несмотря на сильные морозы к вечеру пятницы лыжники достигли поселка Магдагачи и после ночевки отправились в Сковородино. Сейчас они прошли более тысячи километров. Уже на следующей недели они прибудут в Забайкалье в Читу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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