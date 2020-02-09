2020-02-09T06:11:20+03:00
Происшествия

Выпил, украл, в тюрьму: В Хабаровском крае собутыльник позарился на золото знакомой

Сейчас 45-летнему мужчине грозит пять лет тюрьмы
Борис КОКУРИН
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Выпил, украл, в тюрьму: В Хабаровском крае собутыльник позарился на золото знакомойВыпил, украл, в тюрьму: В Хабаровском крае собутыльник позарился на золото знакомойФото: Юлия ДУБИНА
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Кража произошла в Комсомольске-на-Амуре. В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что у нее из дома пропала золотая цепочка с кулоном. По ее словам, накануне вечером к ней зашел знакомый, который предложил по поводу встречи выпить бутылочку спиртного. Засиделись допоздна, женщина уснула. А когда утром проснулась не обнаружила в квартире не только мужчины, но и золотых украшений стоимостью в 25 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 45-летнего знакомого потерпевшей, подозреваемого в совершении преступления. Установлено, что мужчина, воспользовавшись тем, что потерпевшая спит, взял из ее шкатулки ювелирное изделие, положил в карман, после чего покинул квартиру. Похищенное фигурант сдал в ломбард, деньги потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас сотрудники полиции пытаются найти пропавший кулон в ломбарде для того, чтобы вернуть его доверчивой потерпевшей. Подозреваемый ожидает суда под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража» максимальная санкция по которой – пять лет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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