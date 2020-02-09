В Хабаровском крае женщина стащила с электронной карты 8 тысяч рублей

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:10:38+03:00

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Преступление произошло в Николаевске-на-Амуре в конце декабря. Мужчина пригласил к себе домой женщину отметить наступающие праздники, засиделись допоздна, и беспечный знакомый уснул. Женщина, недолго думая залезла к нему в нагрудный карман рубашки и вытащила электронную банковскую карту и ушла восвояси.

Пропажу мужчина обнаружил только после того, как на его телефон стали приходить СМС о совершенных платежах. Потерпевший обратился в полицию, с просьбой найти мошенницу и вернуть деньги. Раскрытие преступления много времени не заняло.

- Как удалось установить следователям картой злоумышленница расплачивалась, совершая покупки продуктов питания в нескольких магазинах Николаевска-на-Амуре. Ущерб составил порядка восьми тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемую задержали и взяли с нее обязательство о явке. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину». Недавно было получено обвинительное заключение и дело отправилось в суд. Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU