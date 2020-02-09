2020-02-09T12:10:38+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае женщина стащила с электронной карты 8 тысяч рублей

Карту подозреваемая похитила пока мужчина спал, сейчас уголовное дело отправлено в суд
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровском крае женщина стащила с электронной карты 8 тысяч рублейВ Хабаровском крае женщина стащила с электронной карты 8 тысяч рублейФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Преступление произошло в Николаевске-на-Амуре в конце декабря. Мужчина пригласил к себе домой женщину отметить наступающие праздники, засиделись допоздна, и беспечный знакомый уснул. Женщина, недолго думая залезла к нему в нагрудный карман рубашки и вытащила электронную банковскую карту и ушла восвояси.

Пропажу мужчина обнаружил только после того, как на его телефон стали приходить СМС о совершенных платежах. Потерпевший обратился в полицию, с просьбой найти мошенницу и вернуть деньги. Раскрытие преступления много времени не заняло.

- Как удалось установить следователям картой злоумышленница расплачивалась, совершая покупки продуктов питания в нескольких магазинах Николаевска-на-Амуре. Ущерб составил порядка восьми тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемую задержали и взяли с нее обязательство о явке. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину». Недавно было получено обвинительное заключение и дело отправилось в суд. Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае женщина стащила с электронной карты 8 тысяч рублей
«СКА-Хабаровска» на сборах в Турции сыграл с румынским «Петролулом» со счетом 0:0
Военные участвующие в уникальном лыжном переходе Хабаровск – Москва преодолели первую тысячу километров
Выпил, украл, в тюрьму: В Хабаровском крае собутыльник позарился на золото знакомой
В Хабаровске судебные приставы выдворили за границу 12 иностранцев-нелегалов
Погода в Хабаровске на 9 февраля 2020 года: днем до -15, без существенных осадков
В Хабаровске успешно забыли двадцатилетие катастрофы на Артемовской
Китайских «карантинщиков» посетили представители минздрава Хабаровского края
Хабаровчанин, больной туберкулезом, разыскивает свою бывшую жену и сына, чтобы проститься с ними
В Хабаровске под суд пойдет женщина, забившая мужчину кочергой
В центре Хабаровска, силами пожарных потушили административное здание по высшему классу
Пункты пропуска на границы с Китаем в Хабаровском крае открыли только для грузов
Погода в Хабаровске на 8 февраля 2020 года: в Хабаровске облачно, возможен снег, днем до -13 градусов
Звонки о дефиците масок и спекуляции на них в Хабаровском крае принимают на горячую линию
В 2019 году в Хабаровском крае стало больше преступлений против детей
В Хабаровском крае в карантин помещены 24 гражданина Китая
В Хабаровске завершилось первенство Хабаровского края по плаванию
Два детсада и три сельских школы закрыты на карантин из-за ОРВИ в Хабаровском крае
В Николаевском районе Хабаровского края открылась новая ледовая переправа
До критического порога заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае осталось 14 процентов
В Ульчском районе Хабаровского края прошла операция «Ночь»
Торговцев нелегальным алкоголем будут судить в Хабаровском крае