10 Февр. 2020 2020-02-10T01:06:00+03:00

Погода в Хабаровске на 10 февраля 2020 года: днем до -12, без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Биробиджане без осадков, днем до -9

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -9-11.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -26 до -28, днем от -12 до -14, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 10 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -7-9.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -15-17.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -15-17.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -16-18.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -17-19.

ИСТОЧНИК KP.RU