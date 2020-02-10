2020-02-10T01:38:26+03:00
Происшествия

Вылетающий из Хабаровска во Вьетнам пассажир заплатил за избиение представителя власти

Суд учел, что на момент происшествия провинившийся был пьян
Александр ШТААЛЬ
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Вылетающий из Хабаровска во Вьетнам пассажир заплатил за избиение представителя властиВылетающий из Хабаровска во Вьетнам пассажир заплатил за избиение представителя властиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиапассажир в Хабаровске «заработал» штраф за избиение представителя власти. Происшествие случилось в ноябре 2019 года. На борт самолета провинившийся поднялся будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он намеревался добраться до острова Фукуок, однако его планы резко изменились.

- Командир воздушного судна принял решение отстранить такого пассажира от полета в связи с нарушением правил поведения на борту. Сам же путешественник не стал дожидаться, пока в отношении него оформят все необходимые документы о снятии с рейса, и вышел на трап самолета, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК России.

Мужчину попытались остановить сотрудники отделения пограничного контроля. Пассажир же не пожелал подчиниться законным требованиям представителей власти и даже пустил в ход кулаки. Он несколько раз ударил по телу одного из сотрудников пограничного контроля. Позже сам нарушитель спокойствия полностью признал свою вину, извинился перед представителем власти и возместил ущерб. В качестве наказания суд обязал нерадивого пассажира оплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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