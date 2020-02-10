Десятки дубов в ЕАО пали жертвами «черных» дровосеков

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:46:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии удалось задержать подозреваемых в незаконной вырубке. Злоумышленники проредили лес в районе 11 километра от села Найфельд. При этом они нацелились на дубы монгольские. На месте происшествия правоохранители нашли спилы деревьев и следы работавшей техники.

- В общей сложности нарушителям удалось добыть порядка 60 деревьев. Ущерб лесному фонду от их действий оценили на сумму в один миллион 154 тысячи 823 рубля. Это расценивается как особо крупный размер. Подозреваемых в незаконной вырубке задержали. Позже они признались, что промышляли этим ремеслом с октября прошлого года в разных районах области. Срубленную древесину мужчины сбывали в виде дров местному населению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

В отношении задержанных возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Жителей области убедительно просят ответственно относиться к лесу. Это один из важнейших объектов природы, компонент окружающей среды. Напомним, с начала 2020 года в полицию уже поступило 13 сообщений о незаконной вырубке деревьев, по четырем из них возбудили и расследуют уголовные дела. Причиненный государству экологический ущерб превысил 1,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU