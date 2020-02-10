Юнармейцы в Еврейской автономии постреляли из пневматической винтовки
В Еврейской автономии юнармейцы решили стали участниками соревнований по стрельбе из пневматической винтовки. Инвентарь для проведения состязаний выделили военнослужащие Восточного военного округа. Они же обеспечили судейство.
- За победу боролись как юноши, так и девушки. И первым, и вторым предстояло продемонстрировать свою меткость, выстрелив с расстояния 10 метров. По условиям соревнований каждому участнику предоставляли три пристрелочных выстрела. Чтобы получить зачет, нужно было сделать пять удачных выстрелов, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Для участия в соревнованиях ребята объединились в пять команд. Каждый из юнармейцев рассчитывал на победу. По итогу состязания отличившимся стрелкам вручили награды и ценные подарки.
Напомним, в конце января в Еврейской автономии прошла церемония посвящения учеников 5-8 классов и участников клуба юных защитников природы «Росток» в юнармейцы. Новобранцы поклялись быть верными юнармейскому братству, хорошо учиться, стремиться к спортивным достижениям.
ИСТОЧНИК KP.RU