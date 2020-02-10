Как не заразиться коронавирусом и ОРВИ, рассказали в Хабаровском крае

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:42:54+03:00

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Жителям Хабаровского края рассказали, как не заразиться гриппом, коронавирусной инфекцией и ОРВИ. К слову, эти болезни на первом месте по количеству заболевающих ежегодно. Победить их возбудители пока не удается, потому что вирусы - прежде всего вирусы гриппа и коронавирусы - обладают способностью менять свою структуру. К слову, ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек.

- Тяжелее всего заболевания переносят дети и пожилые люди. У первых иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а у вторых ослабленная иммунная система. Также в группе риска люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, беременные женщины, медицинские работники, а также сотрудники общественного транспорта и предприятий общественного питания, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди симптомов заражения повышенная температура, озноб, общее недомогание, слабость, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, возможны тошнота и рвота, а также конъюнктивит и диарея. Пожалуйста, при проявлении таких признаков обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением. У заболевания могут быть осложнения в виде пневмонии, энцефалита, менингита. Также могут обостриться хронические заболевания, есть риск осложнения беременности, развития патологии плода.

Отметим, что в среднем болезнь длится около пяти дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения.

Чтобы не заразиться, проводите профилактику - заранее делайте прививку от гриппа, часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с кашляющими людьми, пейте больше жидкости, проветривайте жилище и увлажняйте воздух, используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных местах, не трогайте лицо, глаза и нос немытыми руками.

ИСТОЧНИК KP.RU