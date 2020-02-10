2020-02-10T05:42:54+03:00
Здоровье

Как не заразиться коронавирусом и ОРВИ, рассказали в Хабаровском крае

Жителей региона убедительно просят не пренебрегать мерами профилактики
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Как не заразиться коронавирусом и ОРВИ, рассказали в Хабаровском краеКак не заразиться коронавирусом и ОРВИ, рассказали в Хабаровском краеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Жителям Хабаровского края рассказали, как не заразиться гриппом, коронавирусной инфекцией и ОРВИ. К слову, эти болезни на первом месте по количеству заболевающих ежегодно. Победить их возбудители пока не удается, потому что вирусы - прежде всего вирусы гриппа и коронавирусы - обладают способностью менять свою структуру. К слову, ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек.

- Тяжелее всего заболевания переносят дети и пожилые люди. У первых иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а у вторых ослабленная иммунная система. Также в группе риска люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, беременные женщины, медицинские работники, а также сотрудники общественного транспорта и предприятий общественного питания, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди симптомов заражения повышенная температура, озноб, общее недомогание, слабость, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, возможны тошнота и рвота, а также конъюнктивит и диарея. Пожалуйста, при проявлении таких признаков обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением. У заболевания могут быть осложнения в виде пневмонии, энцефалита, менингита. Также могут обостриться хронические заболевания, есть риск осложнения беременности, развития патологии плода.

Отметим, что в среднем болезнь длится около пяти дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения.

Чтобы не заразиться, проводите профилактику - заранее делайте прививку от гриппа, часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с кашляющими людьми, пейте больше жидкости, проветривайте жилище и увлажняйте воздух, используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных местах, не трогайте лицо, глаза и нос немытыми руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Еврейской автономии купят 30 квартир для врачей
На «Лыжню России 2020» вышли жители Хабаровского края от 3 до 75 лет
Около 7 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ-2020 в Хабаровском крае
Супруги в ЕАО затопили печь и случайно спалили баню
Нелегальным ловцам крабов в Хабаровском крае зачитали приговор
Профессиональные театры Хабаровска и Комсомольска представят лучшие постановки на конкурс
Австрийские кинематографисты приедут за эксклюзивом в Хабаровский край
Из-за введения масочного режима хабаровчане не смогут проверить работу своих тонометров
В Хабаровском крае ожидается резкое потепление
В ЕАО пациент психиатра-нарколога возил детей на школьном автобусе
От пламени в Хабаровске спаслись 10 жильцов дома на улице Черемуховой
Три пешехода в Хабаровске оказались под колесами разных машин
Работу управляющих компаний депутаты Законодательной думы Хабаровского края берут под особый контроль
Как не заразиться коронавирусом и ОРВИ, рассказали в Хабаровском крае
Юнармейцы в Еврейской автономии постреляли из пневматической винтовки
Десятки дубов в ЕАО пали жертвами «черных» дровосеков
Вылетающий из Хабаровска во Вьетнам пассажир заплатил за избиение представителя власти
Погода в Хабаровске на 10 февраля 2020 года: днем до -12, без осадков
В Хабаровском крае женщина стащила с электронной карты 8 тысяч рублей
«СКА-Хабаровска» на сборах в Турции сыграл с румынским «Петролулом» со счетом 0:0