2020-02-10T05:40:25+03:00
Происшествия

Три пешехода в Хабаровске оказались под колесами разных машин

В одном случае за рулем машины сидел нетрезвый водитель
Александр ШТААЛЬ
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Три пешехода в Хабаровске оказались под колесами разных машинТри пешехода в Хабаровске оказались под колесами разных машинФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске на минувших выходных, 8 февраля, произошло три аварии, в которых пострадали пешеходы. Первое происшествие случилось на улице Санаторной, где под колесами автомобиля Toyota Passo оказалась 86-летняя женщина, которая перехода дорогу по «зебре». У пострадавшей диагностировали закрытые переломы голени и левого предплечья, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Позже выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый водитель.

- Вечером 8 февраля на переулке Трубном автомобиль MazdaTitan сбил пешехода, который решил пересечь трассу в неположенном для перехода месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка. Пострадавший отделался синяком на голове. За рулем иномарки находился трезвый опытный водитель, - рассказал информированный источник.

Еще один пешеход пострадал во дворе на улице Ленинградской. Женщину сбил автомобиль Toyota Vitz, который двигался задним ходом. У горожанки диагностировали ссадины на подбородке и на левой кисти. За рулем иномарки был трезвый водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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