2020-02-10T05:39:29+03:00
Политика

Работу управляющих компаний депутаты Законодательной думы Хабаровского края берут под особый контроль

Жалобы от избирателей на коммунальщиков поступают с незавидной регулярностью, даже штрафы не пугают особо безответственные компании
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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У нас у всех лежат обращения от избирателей, и тема ЖКХ – одна из самых болезненных, - подчеркнул Александр Бруско. Фото: пресс-служба Законодательной думы Хабаровского краяУ нас у всех лежат обращения от избирателей, и тема ЖКХ – одна из самых болезненных, - подчеркнул Александр Бруско. Фото: пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края
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На заседании постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса депутаты заслушали доклад Андрея Короткова, главного государственного жилищного инспектора края.

Госинспектор рассказал парламентариям о той работе, которую проводит под его руководством главное ревизионное управление. В числе прочих функций ведомства - работа по жалобам граждан на управляющие компании. Именно этот аспект деятельности государственных жилищных инспекторов вызвал наибольшее количество вопросов от депутатов.

- У нас у всех лежат обращения от избирателей, и тема ЖКХ - одна из самых болезненных. Люди оказываются заложниками ситуации, когда управляющая компания позволяет себе игнорировать их жалобы, - выразил общее мнение Александр Бруско, председатель комитета. - Ваше ведомство проводит проверки, фиксирует нарушения. А что дальше? Насколько эффективное воздействие может оказать государственный жилищный инспектор на нерадивую управляющую компанию? Нужна ли наша помощь как законодательного органа?

Остальные члены комитета поддержали председателя: едва ли не у каждого стол ломится от жалоб на коммунальщиков. Неужели госжилинспекция не может заступиться за жильцов и запустить процедуру изъятия домов из управления? - поинтересовались депутаты.

Андрей Коротков объяснил, что по закону это сделать возможно, но, во-первых, нужно соблюсти ряд моментов и, во-вторых, действовать через суд. Только он может «изъять» дома из управления у недобросовестной компании. Прецедент в Хабаровском крае, кстати, уже создан: в прошлом году две конторы лишили права работать на рынке коммунальных услуг. Точнее, они сами сдались под напором контролирующих органов и жильцов, даже в суд не пришлось обращаться.

Есть и обратная сторона проблемы: низкая конкуренция. «Ну, уберем мы этих, придут другие, такие же. Или вообще никто нас не возьмет», - рассуждают жильцы и не идут жаловаться.

Депутаты краевой думы сделали вывод: чтобы было меньше поводов для жалоб, нужно по каждому случаю проводить проверки и, в случае нарушений, включать все законные рычаги воздействия. А также необходимо развивать конкуренцию, поощрять добросовестные компании и активнее привлекать бизнес в коммунальную сферу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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