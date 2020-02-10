2020-02-10T05:37:07+03:00
Общество

От пламени в Хабаровске спаслись 10 жильцов дома на улице Черемуховой

Прибывшие огнеборцы успели вынести из огня четыре баллона с газом
Александр ШТААЛЬ
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От пламени в Хабаровске спаслись 10 жильцов дома на улице ЧеремуховойОт пламени в Хабаровске спаслись 10 жильцов дома на улице ЧеремуховойФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Утро 10 февраля в Хабаровске для пожарных началось с экстренного вызова. По предварительной информации, в двухэтажном доме на улице Черемуховой случилось возгорание. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 7:38.

- До приезда огнеборцев здание самостоятельно покинули 10 человек, из них четыре ребенка. Прибывшие на вызов пожарные увидели, что горит кровля дома, а пламя вполне может перекинуться на пристроенную к дому хозяйственную постройку, где хранилось сено, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огнеборцы начали усмирять стихию. В процессе тушения они смогли вынести на улицу четыре газовых баллона. В настоящее время огнеборцы работают по повышенному номеру. Информация о пострадавших не поступала. В работе задействовали 24 человека и семь единиц техники.

От пламени в Хабаровске спаслись 10 жильцов дома на улице Черемуховой.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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