От пламени в Хабаровске спаслись 10 жильцов дома на улице Черемуховой
Утро 10 февраля в Хабаровске для пожарных началось с экстренного вызова. По предварительной информации, в двухэтажном доме на улице Черемуховой случилось возгорание. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 7:38.
- До приезда огнеборцев здание самостоятельно покинули 10 человек, из них четыре ребенка. Прибывшие на вызов пожарные увидели, что горит кровля дома, а пламя вполне может перекинуться на пристроенную к дому хозяйственную постройку, где хранилось сено, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Огнеборцы начали усмирять стихию. В процессе тушения они смогли вынести на улицу четыре газовых баллона. В настоящее время огнеборцы работают по повышенному номеру. Информация о пострадавших не поступала. В работе задействовали 24 человека и семь единиц техники.
От пламени в Хабаровске спаслись 10 жильцов дома на улице Черемуховой.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU