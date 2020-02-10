В ЕАО пациент психиатра-нарколога возил детей на школьном автобусе

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:36:21+03:00

Между тем, алкогольная зависимость – это противопоказание к управлению транспортным средством

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В Еврейской автономии во время прокурорской проверки обнаружили, что школьным автобусом управлял пациент психиатра -нарколога. Между тем, согласно действующему законодательству алкогольная зависимость - это противопоказание к управлению транспортным средством. Тем не менее мужчине почему-то доверили перевозку детей до места учебы и обратно. У него был допуск категории «D».

- Управление машинами при наличии соответствующих медицинских противопоказаний ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения, в том числе детей. Поэтому решили обратиться в суд с иском о прекращении права данного гражданина на управление транспортом, - прокомментировали в пресс- службе областной прокуратуры.

В итоге служители Фемиды удовлетворили требования в полном объеме и приостановили водителю школьного автобуса право на управление транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU