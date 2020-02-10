Австрийские кинематографисты приедут за эксклюзивом в Хабаровский край

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:01:50+03:00

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В национальный парк «Анюйский» приедут кинематографисты из Австрии. Подготовка к приезду иностранных гостей уже идет полным ходом. Съемочная группа нацелилась создать фильм об Охотском море, а заодно запечатлеть амурского тигра в дикой природе.

- В национальном парке кинооператоры побывали уже два раза - в 2015 и 2017 году. Они уже собрали достаточно много материалов о нересте дальневосточных лососей и провели предварительную работу по проекту «Северная популяция амурского тигра». В частности речь идет о работе госинспекторов по охране окружающей среды, о биотехнических мероприятиях по подкормке копытных животных и использованию фотоловушек в мониторинге амурского тигра, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В слову, ранее австрийцам, мягко говоря, не везло. Они пока ни разу не видели полосатого хищника. Также в нацпарк ежегодно наведывается чех Йиндрих Фанфрлик, который также мечтает увидеть амурского тигра своими глазами, но ему еще не улыбнулась удача. Съемочная группа из Австрии надеется, что в этот раз им повезет с эксклюзивом. К слову, создание фильма поддерживают российский Первый канал, РГО и зарубежные каналы во Франции, Австрии и США.

ИСТОЧНИК KP.RU