Из-за введения масочного режима хабаровчане не смогут проверить работу своих тонометров

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:56:30+03:00

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Как сообщили организаторы акции, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Хабаровска было принято решение от 06 февраля 2020 года №3 «О дополнительных мерах по профилактике острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, внебольничных пневмоний и коронавирусной инфекции в городе Хабаровске» по введению масочного режима и ограничению проведения массовых мероприятий. В связи с этим принято решение о том, что благотворительная акция «Будь уверен! Будь здоров» в Хабаровске в этом году проведена не будет.

Напомним, в рамках акции все желающие могли бесплатно проверить работу своего тонометра и получить консультацию о том, как устранить возможные неисправности. Акция проходит ежегодно на территории всей Российской Федерации. В прошлом году в краевой столице ее посетило около трехсот человек.

ИСТОЧНИК KP.RU