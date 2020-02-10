Профессиональные театры Хабаровска и Комсомольска представят лучшие постановки на конкурс

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:59:48+03:00

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В Хабаровском крае с 14 по 24 февраля состоится конкурс в области театрального искусства. Творческое состязание проводят ежегодно. В этом году свои лучшие постановки 2019 года представят профессиональные театры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

- Среди членов жюри конкурса будут московские гости: Александр Геннадьевич Иняхин - председатель жюри, театровед, театральный критик, обозреватель журнала «Страстной бульвар, 10»; Наталья Сергеевна Зыкова - театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, исполнительный директор Ассоциации музыкальных театров России, исполнительный директор фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» и Анна Сергеевна Казарина - театральный критик, обозреватель театра кукол и театра для детей, куратор программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска», редактор раздела «Дети» портала «Ваш досуг», ридер конкурса драматургии «Маленькая Ремарка», пресс-секретарь Московского театра кукол, - рассказали в Хабаровском музыкальном театре.

Также оценивать постановки будут Лариса Алексеевна Михайленко из Хабаровска. Она музыковед, музыкальный критик, кандидат искусствоведения, председатель правления Хабаровского отделения Союза композиторов России, заместитель директора Хабаровского краевого колледжа искусств. Пригласили и Марину Евгеньевну Шимадину, театрального критика, заведующую литературной частью Московского детского театра теней, эксперта фестивалей «Золотая Маска» и «Арлекин», куратора внеконкурсной программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая Маска».

Жюри выберет лучшую режиссерскую работу, лучшую мужскую и женскую роли, лучшего художника и балетмейстера. Будут и специальные номинации, например, «Надежда сцены» для молодых артистов и «Событие года» для организаторов гастролей и фестивалей. Старейших работников сцены отметят в номинации «За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края». Победителей наградят дипломами, присвоят им звание «Лауреат премии губернатора Хабаровского края в области театрального искусства» и удостоят денежной премии.

ИСТОЧНИК KP.RU