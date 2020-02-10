Нелегальным ловцам крабов в Хабаровском крае зачитали приговор

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:56:48+03:00

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В Хабаровском крае перед судом предстали два жителя Советской Гавани. Мужчины попались на незаконной добыче краба и за это должны были ответить по уголовной статье. Из материалов дела следует, что преступление было совершено в июле 2019 года.

- Фигуранты на моторной лодке отправились в Татарский пролив. Они использовали крабовые ловушки, благодаря которым поймали в общей сложности 70 штук ракообразных. Ущерб от действий осужденных оценили в 162 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сами осужденные в свое оправдание сказали, что в преступный сговор вступили с целью извлечения для себя материальной выгоды. Вину они признали полностью. Суд постановил условно лишить злоумышленников свободы на два года и обязал выплатить причиненный преступлением ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU