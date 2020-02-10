2020-02-10T06:56:48+03:00
Происшествия

Нелегальным ловцам крабов в Хабаровском крае зачитали приговор

Их лишили свободы условно и обязали компенсировать причиненный государству ущерб
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Нелегальным ловцам крабов в Хабаровском крае зачитали приговорНелегальным ловцам крабов в Хабаровском крае зачитали приговорФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае перед судом предстали два жителя Советской Гавани. Мужчины попались на незаконной добыче краба и за это должны были ответить по уголовной статье. Из материалов дела следует, что преступление было совершено в июле 2019 года.

- Фигуранты на моторной лодке отправились в Татарский пролив. Они использовали крабовые ловушки, благодаря которым поймали в общей сложности 70 штук ракообразных. Ущерб от действий осужденных оценили в 162 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сами осужденные в свое оправдание сказали, что в преступный сговор вступили с целью извлечения для себя материальной выгоды. Вину они признали полностью. Суд постановил условно лишить злоумышленников свободы на два года и обязал выплатить причиненный преступлением ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Еврейской автономии купят 30 квартир для врачей
На «Лыжню России 2020» вышли жители Хабаровского края от 3 до 75 лет
Около 7 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ-2020 в Хабаровском крае
Супруги в ЕАО затопили печь и случайно спалили баню
Нелегальным ловцам крабов в Хабаровском крае зачитали приговор
Профессиональные театры Хабаровска и Комсомольска представят лучшие постановки на конкурс
Австрийские кинематографисты приедут за эксклюзивом в Хабаровский край
Из-за введения масочного режима хабаровчане не смогут проверить работу своих тонометров
В Хабаровском крае ожидается резкое потепление
В ЕАО пациент психиатра-нарколога возил детей на школьном автобусе
От пламени в Хабаровске спаслись 10 жильцов дома на улице Черемуховой
Три пешехода в Хабаровске оказались под колесами разных машин
Работу управляющих компаний депутаты Законодательной думы Хабаровского края берут под особый контроль
Как не заразиться коронавирусом и ОРВИ, рассказали в Хабаровском крае
Юнармейцы в Еврейской автономии постреляли из пневматической винтовки
Десятки дубов в ЕАО пали жертвами «черных» дровосеков
Вылетающий из Хабаровска во Вьетнам пассажир заплатил за избиение представителя власти
Погода в Хабаровске на 10 февраля 2020 года: днем до -12, без осадков
В Хабаровском крае женщина стащила с электронной карты 8 тысяч рублей
«СКА-Хабаровска» на сборах в Турции сыграл с румынским «Петролулом» со счетом 0:0